Tornano i regali di Natale UNICEF: si parte da 3 euro e si aiutano i bambini malnutriti

Tornano i regali di Natale UNICEF: ce ne sono per tutte le tasche ed, allo stesso tempo, si contribuisce ai progetti dell’organizzazione che si occupa dei bambini in ogni parte del mondo. In particolare, con l’iniziativa natalizia si dà supporto ai programmi di lotta alla malnutrizione infantile, che compromette la sopravvivenza, la crescita fisica e lo sviluppo cerebrale dei bambini.

I programmi contro la malnutrizione e le epidemie

“Nel mondo sono oltre 150 milioni i bambini sotto i 5 anni colpiti da malnutrizione cronica e 42,8 milioni quelli colpiti da malnutrizione acuta. Conflitti, shock economici, fenomeni climatici estremi, sfollamenti forzati e tagli ai finanziamenti hanno continuato a determinare l’insicurezza alimentare e la malnutrizione in tutto il mondo, con impatti catastrofici su molte delle regioni più vulnerabili” – ha dichiaratoNicola Graziano Presidente dell’UNICEF Italia. “I fondi raccolti con i Regali solidali UNICEF contribuiranno a donare alimenti terapeutici, vaccini e medicine in tanti paesi del mondo, aiutando i bambini colpiti dalla malnutrizione e dalle emergenze”.

Regali di Natale UNICEF: si parte da 3 euro

Sono molte le idee dell’UNICEF per Natale, a partire da un’offerta minima di 4 euro è possibile regalare: il grembiule da cucina per bambini; da 5 euro: il set formine per biscotti, le decorazioni in legno, il blocchetto post.it, le penne glitter, la tracolla in cotone, la candela alla vaniglia, i pastelli cancellabili, la bandana e l’astuccio multicolor, l’agenda perpetua, la carta regalo. Da 7 euro: la tazza UNICEF nera, il porta merenda; da 10 euro: i biglietti di Natale – con diversi soggetti, il profumatore per ambienti, il doudou nanna elefantino, la mini jeep dell’UNICEF, la penna silver con astuccio.

Da 12 euro: l’orso peluche con t-shirt; da 15 euro: la borraccia in acciaio, l’orso peluche con bandana e la pallina di Natale in vetro, il regalo più amato della collezione natalizia che ogni anno viene proposta in nuove tonalità e fantasie, divenuta un articolo da collezione per i donatori UNICEF; da 20 euro: lo zaino richiudibile.

Torna anche la Pigotta

È inoltre disponibile la linea di articoli dedicata alla Pigotta che comprende regali con offerta minima a partire dai 3 euro fino ai 20: portachiavi, calendario dell’avvento, il gioco memory, il gioco domino e l’intramontabile Pigotta.

Recandosi presso le sedi dei Comitati locali UNICEF o negli eventi di piazza che si terranno a ridosso di Natale in tutta Italia, sarà possibile scegliere fra le diverse idee regalo, con un’offerta minima compresa fra i 3 e i 20 euro – a seconda dell’articolo scelto.

Per trovare la sede più vicina dei comitati locali visitare la pagina del sito web di UNICEF.