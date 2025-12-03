Immacolata a Napoli, 350 mila turisti in arrivo. Tra bagni pubblici e trasporti di notte: il piano

In vista del lungo weekend dell’Immacolata, che vedrà l’arrivo di numerosi visitatori in città, il Comune di Napoli ha predisposto un piano straordinario di interventi per garantire accoglienza, sicurezza, viabilità, igiene urbana e decoro, predisponendo, tra le altre cose, servizi di pulizia, bagni pubblici e potenziamento dei trasporti.

Immacolata a Napoli, dai trasporti ai bagni pubblici: il piano

Attraverso la task force interassessorile, che coinvolge Turismo, Igiene e Verde, Trasporti, Legalità e Polizia Locale, l’amministrazione comunale partenopea ha disposto uno specifico piano per far fronte all’arrivo dei tanti turisti che decideranno di trascorrere in città il lungo fine settimana festivo.

Secondo le stime dell’Osservatorio Urbano del Turismo, infatti, tra il 6 e l’8 dicembre, Napoli accoglierà circa 350 mila visitatori. Un vero e proprio boom di presenze che, sulla scia degli scorsi anni, colloca ancora una volta la città partenopea tra le mete preferite dai turisti provenienti da ogni parte del mondo.

Il piano del Comune di Napoli

ACCOGLIENZA TURISTICA

Gli Infopoint cittadini resteranno regolarmente aperti tutti i giorni, anche festivi, dalle 10 alle 19, presso:

•Molo Angioino

•Piazza del Gesù

•Via Cesario Console (altezza Palazzo Salerno)

•Via Morghen

Sarà inoltre attivo un infopoint mobile a bordo di una minicar elettrica, che percorrerà il Centro Storico e il Lungomare, offrendo assistenza e informazioni ai turisti nei giorni di venerdì, sabato e domenica, dalle 10 alle 19.

SERVIZI IGIENICI PUBBLICI

Gli impianti saranno attivi dalle 9 alle 19, con:

•8 postazioni fisse in Piazza Trieste e Trento

•5 postazioni mobili: 1 in via Riviera di Chiaia, 2 in via Mezzocannone, 2 in via Cesare Battisti (angolo via Fabio Filzi)

PULIZIA E DECORO URBANO

Asia Napoli ha attivato un piano straordinario di pulizia e decoro che interesserà tutta la città, con particolare attenzione alle aree a maggiore afflusso turistico

Svuotamento cestini e riassetto stradale

Previsti passaggi aggiuntivi pomeridiani e serali nelle zone più frequentate:

•San Ferdinando e Chiaia: via Toledo, via Chiaia, piazza Municipio, piazza dei Martiri, piazza San Pasquale

•Centro Storico: piazza del Gesù, via Benedetto Croce, San Domenico Maggiore, via Tribunali, via Duomo

•Mergellina e Posillipo

•Zona Museo, Sanità e Carlo III

•Area Stazione e Garibaldi

•Vomero – area pedonale

•Municipalità 6, 7, 8 e 9, con interventi straordinari anche presso strade mercatali e aree di forte afflusso.

Spazzamento meccanizzato

Dal 6 all’8 dicembre:

•tutti i giorni dalle 4.30 alle 10.30 nei Decumani (San Biagio dei Librai, San Gregorio Armeno, Tribunali, Nilo, Costantinopoli, Duomo)

•servizi pomeridiani nelle aree turistiche delle Municipalità 1, 2, 3 e 4

Spazzamento manuale

Incrementato il turno pomeridiano nel centro storico e commerciale: Decumani, via Toledo, Quartieri Spagnoli, Chiaia.

Lavaggio stradale e pulizia campane

Interventi aggiuntivi di:

•lavaggio marciapiedi, aree pedonali e piazze, con prodotti sanificanti;

•pulizia sotto le campane stradali nelle zone più frequentate.

Raccolta dei cartoni

Nelle aree dello shopping natalizio:

•prelievi aggiuntivi pomeridiani, anche domenica e festivi

•rafforzamento del servizio per gestire l’aumento degli imballaggi.

TRASPORTI PUBBLICI, POTENZIATI I SERVIZI ANM

Potenziati tutti i servizi di trasporto pubblico dal 4 all’8 dicembre

Metropolitana linea 1 e le 4 funicolari di Chiaia, Centrale, Montesanto e Mergellina, secondo le disponibilità del personale, offriranno un servizio fino alle 02:00 così come le principali linee bus di superficie, tram e filobus.

Sarà inoltre sperimentato il prolungamento dell’arco di servizio di linea 6 fine alle ore 21. Anche i parcheggi ANM di interscambio con il trasporto pubblico saranno aperti fino alle 2 per consentire di lasciare l’auto e poi spostarsi in città con metropolitana, funicolari, ascensori, bus e tram.

POLIZIA MUNICIPALE: VIABILITÀ E SICUREZZA

Per garantire sicurezza, viabilità ordinata e supporto agli eventi del weekend, sarà operativo un dispositivo speciale con oltre 350 unità della Polizia Locale per ciascuna giornata.

Controllo nei Decumani

•Presidio e regolazione dei flussi lungo l’itinerario turistico dei Decumani

•Attuazione dell’Ordinanza Sindacale 1103/S del 24/11/2025

•Sorveglianza su via San Gregorio Armeno e vie limitrofe

Viabilità nelle aree turistiche

Controlli intensificati e contrasto all’ambulantato abusivo in:

•via Toledo

•via Chiaia

•via Partenope

•piazza Trieste e Trento

Festività dell’Immacolata (8 dicembre)

Servizi dedicati presso:

•piazza del Gesù per la Festa dell’Immacolata

•via Russolillo e corso D’Aosta, con deposizione della corona

Manifestazioni natalizie

Presenza della Polizia Locale in occasione di:

•Mercatini di Pietrarsa

•“Rigiocattolo” – Piazza Municipio (6 dicembre)

•Napoli Christmas Village – inaugurazione in piazza del Plebiscito (8 dicembre)

Eventi speciali

•Gran Premio di Napoli – Racing Show, lungomare Caracciolo

•Incontro di calcio allo Stadio Diego Armando Maradona (7 dicembre)

•Sfilata “Un mondo di pace per tutti i popoli della terra” – corso Bruno Buozzi (7 dicembre)

Servizi Movida (6 dicembre)

Presidio dei principali punti della movida e operazioni interforze nell’area dei Decumani.

Polizia Turistica

Controlli su taxi, NCC e autobus turistici presso:

•Aeroporto di Capodichino

•Piazza Garibaldi.