Massacrata dal marito e trovata priva di vita in casa, la tragedia: è stata picchiata a morte

Ennesimo femminicidio registrato in Italia: in queste ultime ore una donna sarebbe stata ritrovata morta all’interno della sua abitazione di Monte Roberto, in provincia di Ancona, dopo essere stata picchiata dal marito.

Femminicidio ad Ancona, picchiata dal marito: è morta

Stando a quanto reso noto dall’Ansa, la donna sarebbe stata ritrovata già priva di vita nel suo appartamento di Pianello Vallesina, frazione di Monte Roberto. La vittima è una donna di 50 anni, di origini macedoni.

Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato il marito a ridurla in fin di vita, dopo averla picchiata brutalmente. Una violenza inaudita che avrebbe provocato gravi lesioni alla donna, deceduta a seguito dell’aggressione, avvenuta per motivi ancora sconosciuti.

L’uomo, un connazionale, al momento risulta irreperibile. Pare che questa mattina non si sia presentato nemmeno sul posto di lavoro. I due erano tornati a vivere insieme dopo un periodo di separazione. Intanto proseguono le indagini per ricostruire la dinamica esatta della vicenda.