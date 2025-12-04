Immacolata 2025, le parole di Don Giosuè Lombardo: “Fervono i preparativi per la festa”

Il giorno 8 dicembre si sta avvicinando e i torresi stanno aspettando con fermento la festa dell’Immacolata. Nella Basilica di Santa Croce sono giorni concitati con i preparativi che proseguono, e il parroco Don Giosuè Lombardo ha voluto lasciare un messaggio a tutti i fedeli che seguiranno la processione.

“Fervono i preparativi sia tecnici che spirituali”

Don Giosuè saluta tutti i fedeli, soprattutto quelli lontani da Torre del Greco, per cui ha un messaggio speciale:

“Saluto tutti voi, desidero raggiungere soprattutto coloro che vivranno la nostra solennità lontani da Torre del Greco, so con quanta struggente nostalgia vivete questa giornata, ma grazie agli strumenti della comunicazione, grazie a Vesuvio Live saremo veramente in pieno collegamento.“

Un collegamento digitale che aiuti ad unirsi anche spiritualmente a Maria e al Signore negli auspici del parroco di Santa Croce.

Un carro con i giovani e per i giovani

Don Giosuè descrive il carro di quest’anno che porterà in trionfo l’Immacolata per le strade del centro di Torre del Greco; un carro che ha come figure centrali i giovani, simbolo di speranza in quest’anno di Giubileo:

“Quest’anno proprio davanti all’Immacolata ci sono due giovani, due pellegrini. Accanto a uno dei due c’è uno zainetto nel quale i nostri ragazzi giovanissimi hanno messo le loro intenzioni di preghiera, ci sono proprio dei biglietti scritti. Idealmente in quello zainetto posto accanto al pellegrino e davanti alla Madonna ci sono tutte le nostre preghiere, le nostre speranze.”

I giovani sono i protagonisti del progresso tecnologico, e sul carro saranno raffigurati con smartphone e tablet a simboleggiare questo:

“Ci sono anche dei simboli tecnologici: c’è una pellegrina che guarda la Madonna, e avrà tra le mani la corona del Rosario e anche lei porterà tra le mani un telefonino che è uno strumento della comunicazione che l’aiuta a vivere secondo i valori umani e religiosi. Invece c’è un altro pellegrino, un giovane, che volge lo sguardo verso di noi, ma per guardare a noi dà le spalle alla Madonna e porterà tra le mani questo tablet.”

Tutto ciò nella speranza che i giovani possano alzare lo sguardo da tablet e telefono, per guardare gli amici, il cielo e i valori del Vangelo.

La figura di Gesù non mancherà sul carro. Gesù è la via per arrivare al Padre e il suo volto sul carro simboleggia questo:

“Mettiamoci in cammino per Maria a Gesù e questo è anche il motivo per il quale nel lato posteriore del carro c’è una bellissima immagine di Cristo, è la nostra speranza: io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me.”

Infine, Don Giosuè manda un appello a tutte le persone:

“Mettiamoci tutti in cammino, un cammino fisico per le strade della città, un cammino fisico per andare a incontrare le persone che vivono nella solitudine, e un cammino spirituale che ci deve portare con la mediazione della Madonna a un nuovo incontro con il Signore Gesù.

Buon cammino a tutti custoditi dall’Immacolata.”

