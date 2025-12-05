Oggi l’ultimo saluto a Agostino ‘O Pazzo: sfrecciava per Napoli a bordo della sua moto

Si sono tenuti oggi a Napoli i funerali di Antonio Mellino, meglio conosciuto come Agostino ‘O Pazzo, divenuto noto per le sue corse spericolate in moto negli anni Settanta: è morto all’età di 73 anni.

Funerali Antonio Mellino: è morto Agostino ‘O Pazzo

Finito più volte sui giornali, divenuto un vero e proprio mito in tutta la città di Napoli, Agostino ‘O Pazzo recitò anche nelle vesti di attore, in particolare nel film Un posto ideale per uccidere, al fianco di Ornella Muti.

Era l’estate del 1970 quando Mellino, appena diciottenne, fece delle strade di Napoli una pista di gran premio in sella alla sua Gilera 125. Era stato soprannominato Agostino ‘O Pazzo in onore di Giacomo Agostini, campione del motomondiale dell’epoca, definito “pazzo” per il suo comportamento fuori dal normale.

La polizia dava la caccia a quel centauro dai lunghi capelli che sgommava ad ogni curva e aggirava i posti di blocco salendo con la sua moto le scale del centro antico. Sarebbe stato lui stesso poi a consegnarsi alle forze dell’ordine, su consiglio del padre. Negli ultimi anni della sua vita si sarebbe dedicato al mestiere di antiquario a Napoli.

Ancora oggi i napoletani utilizzano un’espressione quando si vede correre qualcuno in moto o in macchina: “Me pare Austino ‘O Pazzo”, proprio facendo riferimento al giovane Mellino.