“Se vuoi l’auto porta i soldi”, cavallo di ritorno incastra il ladro: all’incontro c’è un carabiniere

Un “cavallo di ritorno” finito male a Napoli, dove un uomo, vittima del furto della propria auto, avrebbe richiesto l’intervento dei carabinieri a seguito della richiesta estorsiva dei ladri che avrebbero preteso dei soldi in cambio della restituzione del veicolo.

Cavallo di ritorno a Napoli: all’incontro si presentano i carabinieri

Il furto del veicolo, situato a Villaricca, risale allo scorso 28 novembre, quando all’uomo sarebbe stata sottratta la sua auto per mano di ignoti. Dopo sette giorni avrebbe ricevuto una chiamata anonima con la tipica richiesta estorsiva, cosiddetto cavallo di ritorno, da parte dei malviventi.

“Se vuoi indietro la macchina devi pagare” – gli avrebbero detto, richiedendo una somma di soldi pari a 500 euro. Il proprietario dell’auto accetta ma avendo già in mente un piano: si sarebbe infatti accordato con l’estorsore, prendendo un appuntamento, per poi richiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

I militari in poco tempo predispongono un servizio ad hoc. L’accordo prevede un incontro a Napoli, nel Rione Don Guanella, dove la vittima avrebbe dovuto poggiare una busta, contenente il denaro richiesto, su un muretto.

All’appuntamento, però, c’è un carabiniere che si finge essere il proprietario. Il militare attende l’estorsore mentre il dispositivo dei carabinieri osserva la scena. La busta viene poggiata sul muretto e dopo qualche secondo arriva C.R., 42enne del posto già noto alle forze dell’ordine per reati specifici.

L’uomo, a bordo di un’auto, prende la busta e tenta di allontanarsi ma viene braccato e fermato dagli altri militari che erano nascosti. Nelle tasche del 42enne lo smartphone utilizzato per le telefonate estorsive. L’auto era poco distante ed è stata restituita al legittimo proprietario. L’arrestato è nel carcere di Poggioreale, deve rispondere di tentata estorsione, ricettazione e resistenza.