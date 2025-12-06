Pio e Amedeo celebrano il successo del loro ultimo film “Oi vita mia” dichiarando il loro amore per la città di Napoli e per i napoletani.

Pio e Amedeo pazzi di Napoli: “Qui è tutto straordinario”

I componenti del celebre duo comico, protagonisti e registi della pellicola, già campione di incassi, hanno voluto omaggiare la città partenopea, protagonista assoluta del loro film, ricambiando l’affetto ricevuto nel corso della loro carriera.

“Il titolo del film è un atto doveroso per la stima e l’amore che da sempre ha avuto Napoli verso di noi. Non abbiamo avuto modo di sdebitarci appieno e ci sembrava il minimo dedicare il nostro primo film da registi a una comunità così bella che sta attraversando un periodo di splendore” – ha dichiarato Pio all’Ansa.

“Napoli con noi è sempre stata accogliente, non c’è mai stato nessun dubbio dal primo momento. Rimanemmo scioccati quando trovammo le nostre statuine nel presepe. A ogni nostro spettacolo ci arrivano tante cose da mangiare. E’ tutto straordinario“.

“Il napoletano non lo prendi in giro, perché tutti quanti passano da Napoli e fanno i paraculi, cercano di aggraziarsi, come si suol dire, i napoletani. Noi abbiamo sempre rivendicato l’amore per il nostro territorio, ma non abbiamo mai nascosto la stima e l’amore per Napoli. Siamo sempre stati onesti con i napoletani, abbiamo fatto dei prodotti, soprattutto televisivi, dove si intravedeva anche una somiglianza. Perché poi alla fine noi foggiani somigliamo molto ai napoletani” – ha continuato Amedeo.

“Anche sullo sdoganamento della musica neomelodica rivendichiamo la paternità, siamo stati tra i primi a portare questo genere su una rete nazionale. Gigi D’Alessio ha portato nel suo ultimo show anche tanti artisti neomelodici. Ormai non ci vergogniamo più, chi ascolta Paolo Nutini o Franco Battiato non deve sentirsi necessariamente migliore come persona di chi ascolta un cantante neomelodico, ognuno ha i suoi gusti. Questo razzismo sociale noi non lo accettiamo” – ha concluso.