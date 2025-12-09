Trema la terra in Campania: scossa di terremoto di magnitudo 3.0 con boato

Una scossa di terremoto è stata registrata oggi, 9 dicembre, in Campania, con epicentro a Montefredane, in provincia di Avellino.

Terremoto in Campania: scossa a Montefredane, Avellino

La scossa è stata rilevata dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle ore 00:01 di oggi, 9 dicembre. La magnitudo è di 2.1 dunque si sarebbe trattato di un sisma abbastanza forte, avvertito chiaramente dalla popolazione residente.

Il terremoto sarebbe stato preceduto da un boato. Per fortuna non si registrano danni a cose o persone. La zona dell’epicentro è la stessa dove soltanto un mese fa si sono susseguiti diversi terremoti, avvertiti fino a Napoli.

“Sono terremoti tettonici, indicano che c’è un movimento su alcune faglie. Malgrado l’Irpinia abbia una quantità di faglie importanti, questo sciame non è sulle faglie più critiche e grandi che hanno provocato in passato sismi più devastanti. In questo caso siamo di fronte a strutture probabilmente più profonda di cui non conosciamo l’espressione superficiale e quindi finora non le abbiamo calcolate” – aveva spiegato Giuseppe De Natale, sismologo dell’INGV.