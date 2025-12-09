Apre il grande Acquario Luminoso nel Napoletano tra delfini, onde e tunnel di luci: è gratis

Si è tenuta la cerimonia di accensione delle luminarie al Parco Vanvitelliano del Fusaro, a Bacoli, con la Casina Vanvitelliana e l’ampio giardino trasformato in un vero e proprio acquario di luci per celebrare l’arrivo del Natale.

Luci Natale a Bacoli: l’acquario luminoso alla Casina Vanvitelliana

Il Parco Vanvitelliano, in vista delle festività natalizie, è stato inondato di installazioni luminose, diventando un vero e proprio acquario luminoso tra delfini, cavallucci marini, onde, alghe, balene, pesci rossi, tritoni e fiori. Un tema scelto per sensibilizzare la popolazione sulla tutela della flora e della fauna del mare e dei laghi.

L’inaugurazione, con la prima accensione delle luci, si è tenuta in presenza del sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione. Migliaia le persone giunte sul posto per assistere allo spettacolo mozzafiato, perdendosi tra il tunnel di luci e le scenografiche installazioni.

“Eravamo in migliaia! Ha del clamoroso quello che è accaduto a Bacoli. Gente ovunque. Guardate che bello. Abbiamo già fatto registrare numeri da record. Pensate che il fiume di gente accorsa per l’accensione delle Luci d’Artista al Parco Vanvitelliano del Fusaro, partiva dalla Casina Reale e giungeva fino in strada. Un fiume impressionante di persone giunte da tutta la provincia di Napoli, da tutta la Campania. Una quantità enorme. Vedere, per credere. Ma non è finita qui. C’erano una marea di famiglia nella Villa Comunale, sul lago Miseno. Ed a Cappella ed a Piazza Rossini per in mercatini. E nel Centro Storico, e sul porto di Baia. Una Festa dell’Immacolata che non dimenticheremo mai. Perché Bacoli non è più solo estate. Perché Bacoli non è più solo il centro. Ma siamo una città con tanti centri vivi, da attraversare tutto l’anno. Siamo diventati una tra le città del Natale della nostra regione. È tutto questo era impensabile fino a solo qualche anno fa” – ha dichiarato il primo cittadino.

“Ringrazio il presidente del Centro Ittico Campano, Uberto Siola, che ha seguito fin dal suo arrivo questo appuntamento così atteso da tanti. Ringrazio il vicesindaco Mauro Cucco che ha messo su un calendario di eventi natalizi veramente invidiabile. Ringrazio Davide Palumbo per questa foto che, sinceramente, parlano da sole. Solo lo scorso anno, e solo nel mese di dicembre, il Parco Borbonico fu visitato da 100.000 persone. Così lavorano i negozi, così i cittadini sono felici. Insieme, nulla più è impossibile. Un passo alla volta”.