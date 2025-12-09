Napoli, Lukaku torna in gruppo: la data del rientro si avvicina

Buone notizie per il Napoli e per Conte, questa mattina Romelu Lukaku è tornato ad allenarsi con i compagni, non gli succedeva da 4 mesi ed ormai si contano solo i giorni per il rientro in campo di Big Rom, che probabilmente avverrà prima di Natale.

Ora in questa settimana ci sarà tanto lavoro per il belga soprattutto sul piano fisico per ritrovare una condizione quantomeno accettabile per scendere in campo, poi l’obiettivo è quello di rivederlo sul rettangolo di gioco già nella prossima settimana.

Lukaku, fissata la data del rientro

Lukaku oggi è stato il primo ad arrivare a Castel Volturno, ha salutato i giornalisti presenti con uno speranzoso “ci vediamo presto” e poi si è fermato a lungo a parlare con Antonio Conte quasi come se stessero pianificando insieme le prossime mosse da fare.

Il belga, essendo fuori dalla lista Champions, non volerà in Portogallo, rimarrà a Castel Volturno per migliorare la sua condizione, il suo fisico così da rendersi disponibile ad Antonio Conte per la sfida di Supercoppa.

Infatti, la data cerchiata in rosso sul calendario per il rientro di Lukaku è proprio quella del 18 Dicembre, giorno in cui gli azzurri scenderanno in campo contro il Milan per la semifinale di Supercoppa che si giocherà in Arabia.

Tuttavia, nel caso in cui i lavori a Castel Volturno dovessero procedere meglio del previsto, si potrebbe valutare l’ipotesi di fargli fare uno spezzone di gara già nella sfida del weekend contro l’Udinese, tuttavia al momento prevale la calma e la cautela.

Cosa cambia al Napoli il ritorno di Lukaku

Non è affatto un caso che nel momento in cui il rientro di Lukaku si appresta a divenire realtà, si inizi a parlare di un possibile addio di Lucca a Gennaio. Infatti, per l’ex Ajax, avere davanti nelle gerarchie due fuoriclasse come Hojlund e Lukaku equivarrebbe a vedere pochissimo il campo.

Proprio per questo motivo, al momento Lucca sembra essere in uscita a Gennaio dopo una prima metà di stagione dove senza ombra di dubbio non ha brillato nè lasciato intravedere sprazzi del suo talento quindi un addio sembra possibile.

Al di la di ciò però, Conte avrebbe una bella gatta da pelare con due centravanti che nella loro carriera hanno sempre fatto i titolari e ciò potrebbe causare due situazioni differenti: i due si spronano a vicenda a fare meglio ed il Napoli giova della situazione; oppure tra i due si potrebbe creare una competizione che nuocerebbe non poco alle dinamiche di squadra.