È Napoli la città dove si mangia meglio al mondo: trionfa ancora tra pizze e sfogliatelle

Napoli conquista ancora una volta il primo posto della classifica delle 100 città del mondo dove si mangia meglio per la stagione 2025/2026 stilata da Taste Atlas, una delle più celebri guide del mondo del food.

Taste Atlas, dove si mangia meglio: ancora Napoli prima

La celebre piattaforma ha individuato le prime 100 Regioni del mondo che hanno ottenuto il miglior punteggio in base alle pietanze locali: a conquistare la vetta della classifica è la Campania con pizza napoletana (Margherita in particolare), pomodoro San Marzano, mozzarella di bufala, pomodorino del piennolo del Vesuvio.

Al secondo posto c’è un’altra Regione italiana, l’Emilia-Romagna, mentre al terzo posto spazio alla Grecia con l’isola di Creta. Subito dopo c’è la Sicilia, seguita da Macedonia e le isole Cicladi (entrambe sempre in Grecia).

Taste Atlas ha incoronato anche la città dove si mangia meglio in assoluto: si tratta di Napoli che batte tutte le più grandi metropoli del mondo tra pizze, spaghetti alle vongole. sfogliatelle, zeppole e gnocchi alla sorrentina. A completare il podio altre due città italiane: Milano e Bologna. A chiudere la Top 10, in ordine: Firenze, Mumbai (India), Genova, Parigi, Vienna, Roma e Lima (Perù).

Tra i ristoranti più apprezzati di Napoli: Pizzeria Starita a Materdei, Antica Trattoria e Pizzeria da Donato, Gino e Toto Sorbillo, 50 Kalò, Antico Forno delle Sfogliatelle Calde Fratelli Attanasio.