In auto con oltre 2 kg di cobra e cipolle tra i figli di 2 e 10 anni: mamma e papà arrestati

Coppia arrestata a Cercola, nel Napoletano, per essere stati sorpresi con oltre 2 chili e mezzo di esplosivo, tra “cobra” e “cipolle”, in auto, in presenza dei loro figli, due bambini di 2 e 10 anni.

Cobra in auto con i bambini: arrestata coppia a Cercola

Nella notte, i militari della tenenza di Cercola hanno fermato l’auto, durante un posto di controllo. All’interno della vettura c’erano l’uomo con la compagna e i due figli di 2 e 10 anni. Un quadretto piuttosto ordinario se non fosse per un “intruso” saltato immediatamente all’occhio: una confezione di 29 ordigni “cobra” e “cipolle”, per oltre 2 chili e mezzo di polvere pirica.

Un potenziale esplosivo enorme, che avrebbe potuto uccidere bambini e genitori, oltre a distruggere completamente l’auto. I carabinieri hanno arrestato l’uomo e la donna, D.P. e G.B., entrambi già noti alle forze dell’ordine. Lui è stato portato in carcere, lei è finita ai domiciliari.

I “cobra” in particolare sono una tipologia di fuochi che richiama alla memoria i fatti di Ercolano, proprio ieri tema centrale di un’accesa udienza in tribunale. Proprio in una fabbrica abusiva incentrata sulla produzione di questo tipo di esplosivo persero la vita tre ragazzi giovanissimi: Samuel, di 18 anni, e le gemelle Sara e Aurora, di 26 anni.