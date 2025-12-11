Natale, a Napoli c’è il Giocattolo Sospeso: come regalare un gioco ai bambini in difficoltà

Anche per il 2025 il Comune di Napoli rinnova l’iniziativa solidale del Giocattolo Sospeso, ispirata alla tradizione partenopea del caffè sospeso, che consentirà ai bambini meno fortunati di ricevere il proprio regalo di Natale.

Giocattolo Sospeso a Napoli: come donare ai bimbi bisognosi

A partire da sabato 6 dicembre fino al 6 gennaio 2026, i cittadini potranno acquistare uno o più giocattoli da regalare ai bambini e le bambine in difficoltà. Basterà recarsi presso uno dei negozi aderenti all’iniziativa, elencati sul sito del Comune, e lasciare “in sospeso” il dono scelto.

I giocattoli raccolti saranno distribuiti, attraverso la rete delle associazioni e del volontariato, alle famiglie in condizioni di disagio economico, per regalare un sorriso ai più piccoli, in occasione delle festività natalizie.

“Anche quest’anno torna il Giocattolo Sospeso, l’iniziativa del Comune di Napoli che vuole aiutare, grazie a una raccolta di giocattoli, i bambini e le bambine che vivono un momento di difficoltà. Insieme alle associazioni, alle parrocchie, ai volontari a breve inizieremo a distribuire i giocattoli ma per farlo abbiamo bisogno di raccoglierli. Grazie alle cartolibrerie, ai negozi che hanno aderito alla nostra iniziativa possiamo contribuire in questa raccolta e chiediamo il vostro aiuto. Grazie per gli acquisti che farete e buon Natale a tutti” – ha dichiarato Chiara Marciani, assessora Giovani e Lavoro.