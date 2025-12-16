Contro un’auto mentre vanno a scuola, Vincenzo è morto a 16 anni: come sta l’amico

Si chiamava Vincenzo Sepe il ragazzo di 16 anni morto a seguito del tragico incidente avvenuto a Pozzuoli nella mattinata di ieri. Sarebbe, invece, fuori pericolo il ragazzo che viaggiava con lui a boro dello scooter, attualmente ricoverato all’ospedale Santa Maria delle Grazie.

Incidente a Pozzuoli, Vincenzo morto a 16 anni: come sta l’amico

I due ragazzi, in sella ad uno scooter, si stavano recando a scuola quando si sarebbero scontrati contro un’auto, guidata da un uomo, per cause ancora in corso da accertamento. Vincenzo, che era alla guida del mezzo, sarebbe morto sul colpo per le gravi lesioni riportate nello schianto.

Per il giovane, residente a Marano, non ci sarebbe stato nulla da fare. Al momento la polizia municipale è al lavoro per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente avvenuto tra lo scooter dei ragazzi e la vettura guidata da un cittadino di Quarto.

Per fortuna, l’amico di Vincenzo, un 17enne residente a Bacoli ma originario di Mugnano, stando a quanto rende noto Il Mattino, è fuori pericolo. Sarebbe stato sottoposto ad un intervento chirurgico alla gamba, al femore e all’anca. Lo schianto gli avrebbe causato, infatti, lesioni in particolare agli arti inferiori.