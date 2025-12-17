Nuovo tentativo di colpo ai danni di una banca nell’Agro nocerino sarnese, ma anche questa volta l’assalto è fallito. Nella notte, a Scafati, una banda ha cercato di portare via lo sportello Bancomat della filiale della Banca di Credito Cooperativo Scafati-Cetara, in via Melchiade.

I ladri hanno agito con rapidità, utilizzando un furgone per sfondare le vetrate dell’istituto e provare a strappare il dispositivo automatico. L’operazione, però, non è andata come previsto e i malviventi sono stati costretti ad abbandonare il colpo e a fuggire, lasciando il mezzo sul posto.

Le indagini sono affidate ai carabinieri della Tenenza di Scafati, che stanno passando al vaglio i filmati delle telecamere di sorveglianza per identificare i responsabili. Secondo le prime ipotesi investigative, ad agire sarebbero stati tre o quattro individui, seguendo uno schema già utilizzato in altri assalti simili avvenuti nella zona.

Non è la prima volta che la stessa banca finisce nel mirino: meno di un mese fa, infatti, un altro bancomat era stato asportato in via della Resistenza. Episodi analoghi si sono verificati anche in altri comuni dell’area nord della provincia, a conferma di un fenomeno che appare ormai diffuso.

Nella stessa notte si è registrato anche un altro tentativo di furto a Sarno, in località Episcopio, dove ignoti hanno cercato di forzare una cabina per il noleggio di biciclette. Anche in questo caso l’azione non è andata a segno grazie all’intervento della vigilanza, che ha allertato tempestivamente le forze dell’ordine.