Ercolano, 77enne di Torre del Greco investita e uccisa: arrestato un 44enne per omicidio stradale

È stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale un 44enne di Massa di Somma, operaio, ritenuto gravemente indiziato della morte di Anna Maria Guariniello, 77 anni, residente a Torre del Greco.

Il provvedimento è scattato intorno alle 20 di ieri a Pollena Trocchia, dove i carabinieri della Tenenza di Ercolano, in collaborazione con la polizia municipale, hanno rintracciato e fermato l’uomo.

Il tragico incidente risale al primo pomeriggio di ieri, intorno alle 14, quando la donna è stata investita a Ercolano, all’incrocio tra corso Resina e via Bossa.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti condotti da carabinieri e polizia municipale, sotto il coordinamento della Procura di Napoli, il 44enne si trovava alla guida di un mezzo articolato di proprietà della ditta “New Company Ambiente”, con sede a Pollena Trocchia, azienda per la quale l’uomo lavora.

Le immagini dei sistemi di videosorveglianza avrebbero consentito di ricostruire la dinamica dell’accaduto: dopo l’impatto, il conducente si sarebbe fermato brevemente per poi allontanarsi, dirigendosi verso Pollena Trocchia.

Le successive ricerche hanno permesso agli investigatori di individuare l’indagato proprio presso la sede della società.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato trasferito in carcere, come disposto dall’Autorità giudiziaria partenopea. Le indagini proseguono per chiarire ogni ulteriore aspetto della vicenda e accertare eventuali responsabilità.