Lacrime a Napoli, è morta Rosy Viola: la cantante neomelodica era ricoverata da giorni

Lutto a Napoli per la scomparsa di Rosy Viola, celebre cantante neomelodica deceduta questa mattina all’ospedale Monaldi, dove era ricoverata da alcuni giorni.

Lutto a Napoli: è morta la cantante Rosy Viola

Solo nei giorni scorsi aveva annunciato l’uscita del suo nuovo album, ma questa mattina la notizia della sua dipartita ha gettato nello sconforto l’intera città. Stando a quanto emerso, il suo quadro clinico, già compromesso, sarebbe peggiorato nelle ultime ore causandone il decesso.

Anna Esposito, in arte Rosy Viola, era una delle voci più affermate della scena neomelodica napoletana. In tanti sui social hanno espresso il loro cordoglio per la scomparsa dell’artista, compresi diversi colleghi musicisti.

“Ci sono diverse sofferenze umane: psicologiche, fisiche, morali, spirituali. Quella che ti colpisce invece è quando viene a mancare una persona cara, affettiva, di aver visto crescere, farla nascere artisticamente, acquisirla come figlia adottiva, dando un nome di riconoscimento artistico come Rosy Viola. Anna Esposito, in arte Rosy Viola, nasce dal sottoscritto alla fine degli anni Settanta, una ragazzina fragile ma piena di energia verso l’arte. Il mio dolore per la tua dipartita è immenso, ti ricorderò sempre e continuerai a diffondere la tua voce assime agli angeli del paradiso. Ciao Rosy, ciao Anna. Il tuo maestro e papà artistico” – si legge nella nota diffusa da Claudio Esposito.

“Non ci sono addii per noi. Ovunque tu sia, sarai per sempre nei nostri cuori. Le dirette sono sospese per la perdita dell’artista Rosy Viola, continuerà solo la musica in jukebox. Le trasmissioni riprenderanno domani. Ciao Rosy” – è l’annuncio di Radio Nuova San Giorgio.