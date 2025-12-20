Si arrampica mentre gioca con l’amico, precipita e cade: il bambino è morto a 10 anni

Tragedia in val Venosta, in Alto Adige, dove un bambino di 11 anni è morto mentre giocava all’interno di un bosco con un coetaneo.

Alto Adige: bambino di 10 anni morto nel bosco mentre giocava

Il piccolo, stando a quanto riportano i quotidiani locali Alto Adige e Dolomiten, sarebbe caduto da una parete rocciosa. Lo schianto sarebbe avvenuto intorno alle 17:00 a Laudes, frazione di Malles, dove i due amici si erano diretti per giocare.

I bambini si sarebbero incontrati al parco giochi del paese per poi allontanarsi verso un’area boschiva poco distante. Qui avrebbero iniziato ad arrampicarsi per gioco su una parete di roccia. Proprio durante la salita, l’11enne sarebbe scivolato improvvisamente, precipitando per alcuni metri e schiantandosi al suolo.

Per il piccolo non ci sarebbe stato nulla da fare: sarebbe deceduto sul colpo per le gravi lesioni riportate nella caduta. Il suo amico, invece, sarebbe rimasto illeso ma trasportato ugualmente in elicottero in ospedale per ulteriori accertamenti. I vigili del fuoco volontari di Laudes hanno provveduto al recupero del corpo.