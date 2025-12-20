Napoli in lacrime, è morto Antonio De Martino: storico titolare dello Chalet Ciro

Si è spento Antonio De Martino, storico titolare dello Chalet Ciro, celebre punto di ritrovo a Napoli per la pausa caffè e le iconiche graffe. Un lutto che ha colpito l’intera città partenopea proprio a pochi giorni dal Natale.

Morto Antonio De Martino: patron dello Chalet Ciro a Napoli

“I tuoi insegnamenti saranno la luce del nostro cammino” – è l’annuncio diffuso sulle pagine social dello Chalet Ciro che ha voluto dire addio pubblicamente allo storico patron del locale partenopeo nato negli anni Cinquanta.

Fu Ciro Fummo, nel 1952, ad aprire lo Chalet sul lungomare di Mergellina. L’azienda è poi passata prima nelle mani della figlia Rosaria e poi in quelle lungimiranti del nipote Antonio De Martino e di suo figlio Ciro.

“De Martino ha mantenuto intatti i valori dell’inizio, senza mai precludere lo sguardo al mondo che cambiava, correva, diventava un villaggio globale” – si legge nella storia dell’attività commerciale resa nota sul sito web dello Chalet.

Antonio era molto conosciuto in zona e in tutta Napoli proprio per la notorietà della sua azienda. La notizia della sua dipartita ha gettato nello sconforto l’intero popolo partenopeo.