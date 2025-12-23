Centri commerciali aperti durante le feste in Campania: orari straordinari e chiusure
Dic 23, 2025 - Veronica Ronza
In occasione del periodo festivo, tra Natale e Capodanno, i principali centri commerciali della Campania osserveranno orari straordinari mentre in specifici giorni festivi resteranno chiusi. Di seguito l’elenco con tutte le informazioni dettagliate.
Natale e Capodanno: orari dei centri commerciali in Campania
MAXIMALL POMPEII, Torre Annunziata
Mercoledì 24 Dicembre
Aperto fino alle ore 18:00;
Giovedì 25 Dicembre
Chiuso;
Mercoledì 31 Dicembre
Aperto fino alle ore 18:00;
Giovedì 1 gennaio
Chiuso.
CENTRO COMMERCIALE NEAPOLIS, Napoli
Mercoledì 24 dicembre
Galleria, Ipermercato e Area Ristorazione chiusi;
Giovedì 25 dicembre
Galleria, Ipermercato e Area Ristorazione chiusi;
Venerdì 26 dicembre
Galleria aperta dalle 9:30 alle 21:00; Ipermercato aperto dalle 8:30 alle 21:00; Area Ristorazione aperta dalle 9:30 alle 23:00;
Mercoledì 31 dicembre
Galleria aperta dalle 9:30 alle 18:30; Ipermercato chiuso; Area Ristorazione aperta dalle 9:30 alle 18:30;
Giovedì 1 gennaio
Galleria, Ipermercato e Area Ristorazione chiusi;
Lunedì 5 gennaio
Galleria aperta dalle 9:30 alle 21:00; Ipermercato aperto dalle 8:30 alle 22:00; Area Ristorazione aperta dalle 9:30 alle 23:00;
Martedì 6 gennaio
Galleria aperta dalle 9:30 alle 21:00; Ipermercato aperto dalle 8:30 alle 22:00; Area Ristorazione aperta dalle 9:30 alle 23:00.
VULCANO BUONO, Nola (Napoli)
Mercoledì 24 dicembre
Aperto dalle 10:00 alle 18:00;
Giovedì 25 dicembre
Chiuso;
Venerdì 26 dicembre
Aperto dalle 10:00 alle 22:00;
Mercoledì 31 dicembre
Aperto dalle 10:00 alle 18:00;
Giovedì 1 gennaio
Chiuso;
Martedì 6 gennaio
Aperto dalle 10:00 alle 22:00.
CENTRO COMMERCIALE LA BIRRERIA, Napoli
Mercoledì 24 Dicembre
Aperto dalle 9:00 alle 18:00
Giovedì 25 Dicembre
Chiuso;
Venerdì 26 Dicembre
Chiuso;
Mercoledì 31 dicembre
Aperto dalle 9:00 alle 18:00;
Giovedì 1 gennaio
Chiuso;
Martedì 6 gennaio
Aperto dalle 9:00 alle 21:00.
CENTRO COMMERCIALE MUGNANO DI NAPOLI
Mercoledì 24 dicembre
Aperto dalle 9:00 alle 18:00;
Giovedì 25 dicembre
Chiuso;
Venerdì 26 dicembre
Chiuso;
Mercoledì 31 dicembre
Aperto dalle 9:00 alle 18:00;
Giovedì 1 gennaio
Chiuso;
Martedì 6 gennaio
Aperto dalle 9:00 alle 21:00.
PARCO COMMERCIALE GRANDE SUD, Giugliano (Napoli)
Mercoledì 24 dicembre
Galleria, Ipermercato e Area Ristorazione aperti dalle 9:00 alle 18:00;
Giovedì 25 dicembre
Chiuso;
Venerdì 26 dicembre
Chiuso;
Mercoledì 31 dicembre
Galleria, Ipermercato e Area Ristorazione aperti dalle 9:00 alle 18:00;
Giovedì 1 gennaio
Chiuso;
Martedì 6 gennaio
Galleria, Ipermercato e Area Ristorazione aperti dalle 9:00 alle 21:00.
CENTRO COMMERCIALE CAMPANIA, Marcianise (Caserta)
Mercoledì 24 dicembre
Galleria e Piazza Campania aperti dalle 10:00 alle 18:00; Primark aperto dalle 9:00 alle 18:00;
Giovedì 25 dicembre
Chiuso;
Venerdì 26 dicembre
Galleria e Piazza Campania aperti dalle 10:00 alle 22:00;
Giovedì 1 gennaio
Chiuso;
Martedì 6 gennaio
Galleria aperta dalle 10:00 alle 22:00; Piazza Campania aperta dalle 10:00 a mezzanotte.
DESIGNER OUTLET LA REGGIA, Marcianise (Caserta)
Mercoledì 24 dicembre
Aperto dalle 10:00 alle 18:00;
Giovedì 25 dicembre
Chiuso;
Venerdì 26 dicembre
Aperto dalle 10:00 alle 21:00;
Giovedì 31 dicembre
Aperto dalle 10:00 alle 18:00;
Mercoledì 1 gennaio
Chiuso.
MAXIMALL PONTECAGNANO, Salerno
Mercoledì 24 dicembre
Galleria aperta dalle 9:30 alle 18:00; Area Food aperta dalle 10:00 alle 18:00;
Giovedì 25 dicembre
Chiuso;
Venerdì 26 dicembre
Galleria aperta dalle 9:30 alle 21:30; Area Food aperta dalle 10:00 alle 23:00;
Giovedì 31 dicembre
Galleria aperta dalle 9:30 alle 18:00; Area Food aperta dalle 10:00 alle 18:00;
Venerdì 1 gennaio
Chiuso;
Martedì 6 gennaio
Galleria aperta dalle 9:30 alle 21:30; Area Food aperta dalle 10:00 alle 23:00.