Il Concerto di Natale di Jubilate Deo: tradizione, emozione e musica nella Basilica di Santa Croce

Lunedì 22 dicembre, nella suggestiva cornice della Basilica di Santa Croce di Torre del Greco, si è rinnovato l’atteso appuntamento con il tradizionale Concerto di Natale dell’Associazione Musicale Jubilate Deo, evento che da oltre quarant’anni rappresenta un punto fermo della vita culturale cittadina.

Jubilate Deo, gli auguri di Natale in musica: omaggio al Maestro Filippo Veniero

Protagonisti della serata il coro, l’orchestra e i solisti: il soprano Chiara Polese, il tenore Davide Battiniello e il basso Davide Maria Sabatino, magistralmente diretti dal Maestro Giuseppe Polese.

Il programma si è aperto con l’esecuzione della Messa Jubilate Deo, composta nel 1988 dal Maestro e compositore Filippo Veniero dedicata proprio all’associazione corale Jubilate Deo della quale fu anche direttore artistico. Un momento di intensa emozione ha attraversato la platea quando le figlie del compositore, presenti in sala, hanno voluto omaggiare il coro con una targa commemorativa, a testimonianza del profondo sodalizio artistico e umano.

I protagonisti della serata

Nella seconda parte del concerto, l’ensemble ha proposto una raffinata selezione di brani della tradizione natalizia partenopea e internazionale, spaziando da White Christmas di Irving Berlin a Quanno nascette ninno di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori.

Particolarmente applaudita l’interpretazione del soprano Chiara Polese, ormai artista affermata, che ha emozionato il pubblico con un’intensa Ave Maria in lingua spagnola di W. Gómez. Grande entusiasmo anche per Davide Sabatino, che con la sua potenza vocalica e il suo carisma ha proposto una vivace e personale versione di Santa Claus is comin’ to town.

Apoteosi finale per il tenore Davide Battiniello che ha conquistato la platea con un acuto sostenuto nel Cantique de Noël, ricevendo un ovazione in sala.

Un finale di festa che coinvolge anche il pubblico dei piccoli

A suggellare una serata già carica di emozioni, il Maestro Polese ha interrotto i lunghi applausi finali invitando tutti i bambini presenti nel pubblico a salire davanti all’orchestra per eseguire insieme un gioioso e coinvolgente Jingle Bells, regalando un finale festoso e coinvolgente.

L’evento promosso da BCP: “Quest’anno nessun sostegno pubblico”

Quest’anno, tuttavia, il Concerto di Natale non ha potuto contare sul sostegno economico del Comune di Torre del Greco. L’Associazione Musicale Jubilate Deo, che da oltre quarant’anni svolge un prezioso ruolo di divulgazione della musica lirica e corale anche fuori i confini campani e nazionali, ha dovuto far fronte alle spese grazie al contributo della Banca di Credito Popolare.

Alcuni associati riferiscono: “Quest’anno non è stato possibile neppure documentare l’evento con un fotografo o un videomaker per carenza di budget, privando così la comunità di una testimonianza visiva di un appuntamento che continua a rappresentare un patrimonio culturale condiviso”.