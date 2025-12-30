Un anno di addii e ricordi: i personaggi famosi che ci hanno lasciato nel 2025

Tantissimi i personaggi famosi della cultura e dello spettacolo morti in questo 2025 che va chiudendosi: un viaggio nella memoria a poche ore dal nuovo anno che verrà.

Dal Papa a Pippo Baudo, tanti i morti famosi del 2025

Tantissimi personaggi famosi ci hanno lasciato in questo 2025, segnando la fine di epoche, stili e immaginari che hanno attraversato decenni di storia, spettacolo, costume e cultura popolare.

Un anno che ha visto spegnersi voci, volti e firme capaci di raccontare il Novecento e accompagnare l’Italia – e non solo – fino ai nostri giorni, lasciando un’eredità profonda nel cinema, nella televisione, nello sport, nella moda e nell’arte.

Tra i primi addii dell’anno c’è stato quello di Oliviero Toscani, fotografo provocatore e visionario, che con le sue campagne ha rivoluzionato il linguaggio pubblicitario mondiale, trasformandolo in strumento di denuncia sociale.

Poco dopo si è spenta Eleonora Giorgi, attrice amatissima del cinema italiano tra anni Settanta e Ottanta, capace di attraversare commedia e dramma con naturalezza e grazia fino alla più dura malattia.

Il mondo del giornalismo sportivo ha poi salutato Bruno Pizzul, storica voce del calcio italiano, simbolo di un racconto misurato ed elegante che ha accompagnato generazioni di tifosi.

Ad aprile è arrivata la notizia della morte di Papa Francesco, figura centrale non solo per il mondo cattolico ma per l’intero dibattito internazionale, pontefice capace di parlare anche ai lontani dalla fede, con particolare attenzione agli ultimi e ai popoli del Mediterraneo, Napoli compresa (che ebbe modo di visitare in un viaggio apostolico), spesso citata come esempio di umanità viva.

TV, spettacolo e sport piangono i loro simboli

Nel corso dell’anno si sono susseguiti altri addii illustri: Brigitte Bardot, icona assoluta del cinema europeo e del costume del Novecento; Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis italiano, simbolo di uno sport elegante e vincente; Ornella Vanoni, voce inconfondibile della musica italiana.

Ed ancora le gemelle Kessler, volto leggero e internazionale della televisione italiana degli anni d’oro; Claudia Cardinale, attrice simbolo del grande cinema, spesso legata a Napoli per set, amicizie e amore dichiarato verso la cultura partenopea.

Negli ultimi mesi dell’anno sono scomparsi anche Pippo Baudo, autentico architetto della televisione generalista italiana e scopritore di talenti, Giorgio Armani, che ha portato lo stile italiano nel mondo rendendolo sinonimo di sobria eleganza, ed Emilio Fede, volto storico del giornalismo televisivo, protagonista controverso di una lunga stagione mediatica.

Il 2025 ha visto andare via anche molte altre figure celebri che hanno lasciato un segno profondo: Rino Tommasi, raffinato giornalista sportivo; Gene Hackman, gigante del cinema americano; Mario Vargas Llosa, Premio Nobel per la Letteratura; Nino Benvenuti, leggenda del pugilato; Giorgio Forattini, vignettista graffiante; Diane Keaton, musa del cinema d’autore; Paolo Bonacelli, attore di teatro e cinema; Stefano Benni, scrittore e osservatore ironico della società; Hulk Hogan, icona mondiale del wrestling; Ozzy Osbourne, anima nera dell’heavy metal; Felix Baumgartner, simbolo dell’audacia estrema; Arnaldo Pomodoro, scultore capace di trasformare il bronzo in linguaggio universale.

Un anno che si chiude, dunque, come una lunga pagina di ricordi individuali misti a memoria collettiva: ogni nome racconta un frammento di storia, ogni volto un pezzo di immaginario e di identità condivisa.