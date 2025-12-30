Soffoca mentre mangia il panettone, la tragedia nel Napoletano: Davide è morto a 40 anni

Tragedia a Bacoli, in provincia di Napoli, dove un uomo è morto soffocato mentre mangiava una fetta di panettone: si chiamava Davide Compagnone ed aveva 40 anni.

Bacoli, morto soffocato dal panettone: Davide aveva 40 anni

Stando a quanto reso noto da Il Mattino, l’uomo si trovava nella sua abitazione di via Marziale quando si sarebbe consumata la tragedia. Davide avrebbe ingerito un pezzo di panettone che gli avrebbe provocato il soffocamento.

A nulla sarebbe servito l’intervento immediato dei sanitari del 118 che avrebbero cercato di rianimare il 40enne, purtroppo senza successo. Davide sarebbe infatti deceduto in pochi minuti a causa di un arresto cardiocircolatorio da soffocamento.

Un dramma che ha sconvolto l’intera comunità dove il 40enne era molto conosciuto soprattutto come membro di una associazione di persone affette da disabilità. Una tragedia che colpisce proprio nel bel mezzo del periodo festivo, scatenando sgomento e sconforto per una perdita prematura e improvvisa come quella di Davide.

Nella stessa giornata e a pochi chilometri di distanza, un altro 40enne è stato ritrovato morto. Si tratta di un uomo di origini nigeriane trovato privo di vita nella sua abitazione di via Casale, a Monte di Procida, per cause ancora in corso di accertamento.