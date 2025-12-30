Saldi invernali in Campania, via agli sconti: quando iniziano e quanto tempo dureranno

I saldi invernali in Campania cominceranno il 3 gennaio 2026 e dureranno per un periodo non superiore a 60 giorni. Sul BURC è stata pubblicata la Delibera della Giunta Regionale n. 804 del 21 novembre 2025 della Direzione Generale Sviluppo delle attività produttive che stabilisce, sentite le associazioni di categoria, le date dei saldi.

Saldi 2026 in Campania: quando iniziano e finiscono

I saldi di fine stagione avranno inizio a partire da sabato 3 gennaio e avranno una durata di circa 60 giorni. Il primo fine settimana dell’anno, dunque, trascorrerà all’insegna di sconti e promozioni eccezionali su svariate categorie merceologiche.

Anche quest’anno i saldi rappresentano una importante occasione sia per i commercianti che per i consumatori. I primi hanno la possibilità di incrementare le vendite e liberare i depositi in vista della collezione primaverile, i secondi possono fare veri e propri affari e portare a casa dei capi a prezzi vantaggiosi. Ciò in particolare nel periodo a ridosso della scadenza del periodo degli sconti, in quanto la percentuale di risparmio applicata cresce con il passare delle settimane.

Soprattutto in questo periodo è importante prestare attenzione alle truffe che possono verificarsi sia online che tramite acquisti fisici in negozio. In genere in molti si imbattono nella truffa del finto ribasso in negozi che fingono un prezzo di partenza più elevato di quello reale. In questi casi è opportuno confrontare i prezzi e controllare che sul cartellino siano esposti il vecchio e il nuovo prezzo, così da poter verificare il reale ribasso.