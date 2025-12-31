Roberto Fico vara la nuova giunta in continuità con l’Era-De Luca

Il neo-presidente Roberto Fico ha ufficializzato la sua squadra di governo: dieci assessori (di cui quattro donne) che sanciscono l’intesa del “campo largo” (Pd, M5S, AVS, PSI), mantenendo però un legame evidente con l’amministrazione dell’ex Presidente Vincenzo De Luca.

I profili della squadra del Governo

Ecco chi sono i componenti della nuova Giunta Regionale:

Mario Casillo (Vicepresidente – Trasporti, Mobilità e Mare): storico esponente del PD e recordman di preferenze, rappresenta il punto di giunzione con l’elettorato territoriale e l’apparato del partito.

Fulvio Bonavitacola (Attività produttive e Sviluppo): avvocato salernitano ed ex vicepresidente di De Luca, la sua presenza garantisce continuità tecnica e politica sui dossier economici.

Claudia Pecoraro (Ambiente, Politiche abitative, Pari opportunità): avvocata e attivista del M5S, già consigliera a Salerno, porta in giunta i temi della giustizia ambientale e sociale cari al Movimento.

Andrea Morniroli (Politiche sociali e Scuola): figura di spicco del terzo settore e co-coordinatore del Forum Disuguaglianze e Diversità, è un esperto di welfare e inclusione sociale.

Vincenzo Cuomo (Governo del territorio e Patrimonio): sindaco di lungo corso di Portici ed ex senatore, mette a disposizione la sua vasta esperienza amministrativa nella gestione degli enti locali.

Vincenzo Maraio (Turismo, Promozione, Transizione digitale): segretario nazionale del PSI e avvocato, ha una consolidata esperienza nel settore turistico già maturata a livello comunale e regionale.

Angelica Saggese (Lavoro e Formazione): ex Senatrice del PD ed esperta di pubblica amministrazione, si è occupata a lungo di semplificazione e politiche agricole.

Ninni Cutaia (Cultura, Eventi e Personale): manager culturale di alto profilo, già Direttore Generale al Ministero della Cultura (MiC), è l'anima tecnica per il rilancio dei grandi eventi.

Fiorella Zabatta (Giovani, Sport, Protezione civile e Biodiversità): esponente di punta di Europa Verde (AVS), vanta un lungo impegno politico tra Napoli e Pozzuoli sui temi dell'ecologia e della tutela animale.

Maria Carmela Serluca (Agricoltura): docente ed esperta di economia bancaria, già assessore e vicesindaco a Benevento, porta competenza tecnica nella gestione delle risorse agricole.

Le deleghe del Presidente

Roberto Fico ha scelto di mantenere una gestione accentrata sui temi più delicati e finanziariamente rilevanti, riservando a sé: Sanità, Bilancio e Fondi Nazionali ed Europei (PNRR).

Le prime dichiarazioni

In una nota ufficiale, il Presidente ha sottolineato come la squadra sia nata da un confronto proficuo tra forze politiche e civiche, con l’obiettivo di mettere in campo “professionalità e ascolto dei bisogni”. Fico ha poi concluso il suo annuncio con un messaggio di fiducia rivolto ai cittadini campani per l’inizio del nuovo anno: “Siamo pronti per lavorare al servizio dei cittadini campani”.