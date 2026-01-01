Perde tre dita, viene dimesso e torna a sparare: il Capodanno shock di un romano a Napoli

La notte di Capodanno a Napoli si è conclusa con 57 persone ferite, ma un episodio in particolare ha colpito per la sua gravità e dinamica. Un giovane di 24 anni, arrivato da Roma, rimane seriamente ferito a una mano dopo lo scoppio di un petardo, riportando la perdita di tre dita.

Trasportato all’ospedale Pellegrini, riceve le cure necessarie e viene successivamente dimesso. Poco dopo, però, il ragazzo maneggia nuovamente materiale pirotecnico e subisce un ulteriore incidente che gli provoca lesioni al volto e a un occhio. A seguito dell’accaduto intervengono i carabinieri per gli accertamenti del caso.

