Malore durante il Cenone di Capodanno, tragedia nel Napoletano: Teresa è morta a 48 anni

Si chiamava Teresa Migliaccio la donna morta a seguito di un malore improvviso avvertito durante il cenone di Capodanno: aveva 48 anni, era originaria di Qualiano (provincia di Napoli) e lavorava come maestra ad Anacapri.

Qualiano, malore al cenone di Capodanno: Teresa è morta

Stando a quanto reso noto da Il Mattino, la donna era in compagnia dei suoi familiari, tutti riuniti a tavola per celebrare l’arrivo del nuovo anno, quando improvvisamente si sarebbe sentita male. A nulla sarebbe servito l’intervento dei sanitari del 118: Teresa sarebbe deceduta poco dopo, per cause ancora in corso di accertamento.

Un lutto che ha sconvolto l’intera comunità proprio in uno dei giorni di festa più sentiti dell’anno. Teresa lascia suo marito e i due figli, Marco e Fabio. I funerali si sono tenuti oggi, venerdì 2 gennaio, alle ore 11:00 presso la parrocchia SS. Maria Immacolata di Qualiano.

“Non ho parole per la tua scomparsa. Hai lasciato nel mio cuore tanta tristezza però ho un ricordo bellissimo del tuo sorriso. Eri una persona buona, disponibile, sempre pronta ad aiutare gli altri. Grazie Teresa perché hai fatto parte nella mia vita per un piccolo periodo ma è stato molto intenso. Ciao Teresa” – scrive sui social un’amica.

“Ci sono scomparse improvvise che difficilmente riesci a capire. Ci lascia una grande donna, sempre pronta a donare un sorriso a tutti. Mettiamo Teresa nelle nostre intenzioni di preghiera e che il Signore Iddio consoli il marito Paolo e i suoi figli. Ciao Teresa. Gesù ascoltaci” – si legge in un altro post diffuso sui social.