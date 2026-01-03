Bufera della Befana, arriva il gelo dal Circolo Polare Artico: cosa succederà e quanto durerà
Nei prossimi giorni, stando alle previsioni meteo, è in arrivo la cosiddetta Bufera della Befana, con temperature gelide che caratterizzeranno questo inizio di gennaio.
Meteo, arriva la Bufera della Befana: freddo e temporali
Secondo le stime de Il Meteo, una vasta circolazione depressionaria, alimentata da gelide masse d’aria provenienti direttamente dal Circolo Polare Artico, farà sentire i suoi effetti anche in Italia, generando un brusco calo di temperature da Nord a Sud.
Si assisterà, dunque, ad un cambiamento deciso delle condizioni meteorologiche sul nostro Paese, con freddo e vento gelido anche di giorno. Prenderà il via un crudo inverno con valori pronti a scendere anche al di sotto delle medie stagionali del perioso.
L’irruzione gelida darà il via ad un freddo più diffuso e persistente proprio a partire dal giorno dell’Epifania, in particolar modo al Nord dove le minime notturne torneranno a crollare diversi gradi sotto lo zero.
In generale, l’esordio del 2026 si rivelerà particolarmente burrascoso tra temperature in netto calo e raffiche di vento gelide oltre a temporali anche intensi. Anche nel corso di questo weekend il maltempo colpirà soprattutto la Campania generando precipitazioni diffuse sull’intera Regione. Il freddo potrebbe accompagnarci anche nelle prossime settimane. Vista la distanza temporale, tuttavia, si attendono ulteriori aggiornamenti che potrebbero confermare o smentire la proiezione attuale.