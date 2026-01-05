Roccaraso a numero chiuso, Rita De Crescenzo: “Venite con me, fittiamo casette”

Ad un anno esatto dal “caso Roccaraso”, la tiktoker Rita De Crescenzo ha invitato nuovamente i suoi followers a raggiungerla per qualche giornata da trascorrere insieme ma l’amministrazione comunale della nota località di neve ha già preso provvedimenti disponendo l’accesso a numero chiuso.

Roccaraso blindata, Rita De Crescenzo: “Andiamo tutti insieme”

“Ci vogliamo organizzare tutti per Roccaraso? Siete pronti? Fine mese tutti a Roccaraso, su quella bella neve. Io devo andare ogni anno, lo sapete. Se volete venire ci organizziamo tutti insieme. Voi ci siete? Fatemi sapere. Ci fittiamo delle casette per un paio di giorni sulla neve. Ognuno per fatti suoi, con le macchine, ci comportiamo bene, non buttate le carte a terra, non lasciate i bagni sporchi. Andiamo a sciare su Roccaraso tutti insieme, scrivetemi” – ha detto la De Crescenzo in un video diffuso su Tik Tok.

Quest’anno, tuttavia, l’amministrazione comunale di Roccaraso ha agito in anticipo attuando uno specifico piano per fronteggiare un’altra eventuale “invasione” dopo quella che lo scorso anno ha generato non pochi disagi.

Innanzitutto l’accesso sarà consentito ad un numero limitato di bus. Sul posto saranno presenti oltre cento uomini e donne tra forze dell’ordine e volontari di protezione civile oltre a due postazione per il carico e scarico dei turisti.

“Ospiteremo 50 pullman a targhe alterne, con prenotazione obbligatoria sul sito del Comune. È un piano già sperimentato con successo lo scorso anno, che riproponiamo con numeri più contenuti Al momento la situazione è tranquilla: le festività natalizie hanno registrato un buon afflusso senza criticità” – ha dichiarato il sindaco di Roccaraso, Francesco Di Donato, all’Ansa.