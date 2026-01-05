Napoli in TV, su Rai 1 la commedia di Vincenzo Salemme: trama e quando vederla

Questa sera, 5 gennaio, su Rai 1 sarà trasmessa “Ogni promessa è debito”, una commedia di Vincenzo Salemme andata in scena all’Auditorium di Napoli.

“Ogni promessa è debito”: la commedia di Salemme in TV

Nel suo nuovo capolavoro teatrale, Vincenzo Salemme racconta la storia di un uomo che, per salvare sé stesso e la sua famiglia, fa un voto alla patrona del suo paese, Sant’Anna. Tra situazioni comiche e riflessioni morali, la commedia affronta con ironia il peso delle promesse e dell’avidità umana.

Ancora una volta Napoli sarà protagonista in televisione, portando in scena la tradizione e la cultura bacolese. Un vero e proprio orgoglio per il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, che ha voluto diffondere la notizia tramite i suoi social.

“Bacoli va in scena su Rai 1! Accadrà questa sera. Alle 21:30. Vincenzo Salemme porta la cultura e le tradizione bacolesi in prima serata, per lo spettacolo televisivo della notte dell’Epifania, il 5 gennaio. E lo fa anche con due simpaticissimi spot girati in spiaggia, a Capo Miseno. Affacciati sul mare cristallino del nostro lungomare. Una nuova commedia che ha già fatto il giro d’Italia. E che adesso arriverà nelle case di milioni di italiani. ‘Ogni promessa è debito’ è la storia di un pizzaiolo bacolese che chiede una grazia a Sant’Anna, Santa Patrona di Bacoli” – ha dichiarato il primo cittadino.

“In miniatura, presente proprio in scena, insieme alla terra natia dell’artista. La nostra meravigliosa città. Sarà un grande orgoglio per tutti noi. Accade nei giorni il cui il culto di Sant’Anna di Bacoli è diventato patrimonio immateriale della cultura campana. Accade nei giorni in cui Bacoli è candidata come Capitale Italiana della Cultura per il 2028. Sarà una notte magica, che ci deve rendere fieri. Salemme porterà nuovamente il teatro, in diretta, in Tv. Dall’Auditorium Rai di Napoli. Un maestro. Con lui, un altro figlio ed orgoglio di Bacoli: l’attore Geremia Longobardo. Grazie Vincenzo, per questo tuo grande ed infinito amore per la tua terra di origine. Noi ti vogliamo davvero un mondo di bene”.