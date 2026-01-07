Vesuvio Live

Notizie Locali

Cultura

Eventi

Altre Sezioni

Ancora maltempo, peggioramento in atto in Campania. Estesa l’allerta meteo: fino a quando

Gen 07, 2026 - Veronica Ronza

Allerta meteo Campania

La Protezione Civile della Regione, in considerazione dell’evoluzione della perturbazione meteorologica in atto e delle ulteriori valutazioni del Centro Funzionale, ha prorogato ed esteso il vigente avviso di allerta meteo di livello Giallo per temporali.

Peggioramento maltempo: estesa allerta meteo in Campania

Fino alle ore 20:00 di domani, mercoledì 7 gennaio, i fenomeni temporaleschi già in essere subiranno una intensificazione e riguarderanno tutta la Campania: la perturbazione insisterà ancora sulla regione determinando precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, con conseguente criticità idrogeologica e idraulica.

Tra le principali conseguenze dell’impatto al suolo delle precipitazioni piovose che potranno essere anche particolarmente intense, si segnalano possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua con inondazioni, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, ruscellamenti, caduta massi e fenomeni franosi dovuti anche alla saturazione dei suoli.

Si ricorda ai Comuni delle zone di allerta interessate di attivare o mantenere attivi i COC (Centri Operativi Comunali) e di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali, atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile. Monitorare la corretta tenuta del verde pubblico e prestare attenzione alle comunicazioni della Sala Operativa Regionale.

Tag
allerta meteo
Categorie

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI

Veronica Ronza
Giornalista pubblicista, laureata in Comunicazione. Amo scrivere della mia città e dell'eccellenza che la connota da sempre