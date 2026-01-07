Tragico incidente sull’A1, scontro tra auto e moto: Emanuele è morto a 18 anni

Tragedia sull’autostrada A1, nei pressi di Caserta, dove questa mattina, alle prime ore dell’alba, a seguito di un incidente ha perso la vita un ragazzo, Emanuele Esposito, morto a soli 18 anni.

Incidente sull’autostrada a Caserta: Emanuele morto a 18 anni

La dinamica della vicenda non è stata ancora ricostruita ma, stando alle prime informazioni emerse, il giovane sarebbe stato coinvolto in un violento scontro tra un’auto e una moto, avvenuto nei pressi dello svincolo di Caserta Sud.

Per il ragazzo, purtroppo, non ci sarebbe stato nulla da fare. Nonostante l’intervento immediato dei soccorsi, le lesioni riportate nello schianto si sarebbero rivelate troppo gravi. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Intanto sul posto sono giunti anche gli agenti della polizia stradale per dare il via alle indagini del caso che forniranno una ricostruzione esatta dell’incidente, individuando anche eventuali responsabili. La salma del giovane, invece, è a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti di rito.