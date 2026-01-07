Arriva il Vortice Ciclonico, aria fredda polare in Campania: quanto durerà l’ondata di gelo

Prosegue l’ondata di gelo che sta interessando anche Napoli e la Campania, con freddo e temporali che stanno caratterizzando questo rigido inizio di gennaio e che, stando alle previsioni meteo, dureranno ancora qualche giorno.

Meteo, ondata di gelo a Napoli e in Campania: quanto durerà

Secondo le stime de Il Meteo, la circolazione ciclonica, alimentata da correnti di origine polare, sta continuando a far affluire aria gelida verso il nostro Paese. Un flusso freddo che continuerà a condizionare il clima anche nelle prossime ore, mantenendo i valori anche sotto la media del periodo.

Tra mercoledì 7 e giovedì 8 gennaio il freddo sarà particolarmente pungente e colpirà soprattutto il Nord. Da venerdì 9 gennaio, invece, si farà strada un nuovo peggioramento collegato all’arrivo di un vortice ciclonico che, dal Regno Unito, raggiungerà direttamente l’Italia, portando con sé masse d’aria fredda di origine polare.

Il freddo si accompagnerà a piogge anche insistenti che colpiranno molte Regioni, dalla Liguria alla Toscana fino al Lazio, alla Campania e alla Calabria. Protagonista indiscusso di questa nuova fase sarà anche il forte vento. Anche il weekend del 10 e 11 gennaio, dunque, si rivelerà abbastanza movimentato con il vortice che attraverserà il paese per poi spostarsi verso i Balcani.