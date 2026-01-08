Napoli regina della TV, sta per arrivare Mare Fuori 6: la data e le anticipazioni sui personaggi

Mare Fuori 6, il sequel della celebre fiction ambientata a Napoli, sta per tornare in Tv e su Rai Play: le prime indiscrezioni sulla data di inizio e le anticipazioni sulla serie.

Arriva Mare Fuori 6: data e anticipazioni

Nonostante manchi ancora un annuncio ufficiale, le nuove puntate di Mare Fuori dovrebbero essere trasmesse su Rai 1 a partire dal 13 marzo 2026, con due episodi a settimana. Anche stavolta il debutto sarà anticipato su Rai Play, dunque già tra la fine di febbraio e gli inizi di marzo gli episodi dovrebbero essere visibili in streaming.

Tra le novità principali c’è soprattutto il cambio di regia: Ludovico Di Martino, che aveva preso il posto di Ivan Silvestrini, in questa nuova stagione sarà sostituito da Beniamino Catena, già alla guida di altri successi come Doc – Nelle tue mani e Rosy Abate.

Protagonista indiscussa della serie sarà Rosa Ricci, interpretata da Maria Esposito, mentre altri volti noti escono definitivamente di scena come Cardiotrap (Domenico Cuomo), Silvia (Clotilde Esposito) e Milos (Antonio D’Aquino). Grande assente del cast, già dalla precedente stagione, anche Massimiliano Caiazzo (nel ruolo di Carmine).

Secondo alcune anticipazioni anche Sofia (Lucrezia Guidone) lascerà il suo posto di direttrice, accogliendo un nuovo direttore che dovrebbe essere interpretato dall’attore Romano Reggiani. Restano, invece, il comandante Massimo (Carmine Recano), l’educatore Beppe (Vincenzo Ferrera) e la giovane Carmela (Giovanna Sannino).

Non mancheranno le new entry: al momento si vocifera sull’ingresso al carcere di tre sorelle che sconvolgeranno gli equilibri dell’Istituto Penitenziario Minorile. Inoltre sono già state confermate anche la settima e l’ottava stagione.