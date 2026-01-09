Rinasce l’Ospedale Cardarelli di Napoli: il nuovo Padiglione Monumentale è spettacolare

È stato inaugurato ieri il restaurato Padiglione monumentale dell’ospedale Cardarelli di Napoli, patrimonio della città, che ha visto la partecipazione del sindaco Gaetano Manfredi e del presidente della Regione Campania Roberto Fico.

Ospedale Cardarelli Napoli: c’è il nuovo padiglione monumentale

La cerimonia inaugurale ha preso il via con lo svelamento della scultura realizzata dall’artista Lello Esposito, seguita dall’apertura del nuovo spazio di accoglienza al piano terra, con il desk deputato all’informazione, all’orientamento e la presa in carico dell’utenza, oltre alla presentazione del progetto di comunicazione visiva alle pareti.

Al secondo piano, nel rinnovato Salone Moriello, oggetto di restauro conservativo e rifinito con allestimenti ed impianti moderni, si è tenuto l’incontro “Ospedale Cardarelli, al cuore della comunità” con la presenza del direttore generale Antonio D’Amore, il prefetto di Napoli Michele Di Bari, il sindaco Gaetano Manfredi, l’attrice Marina Confalone e il presidente della Regione Roberto Fico.

Nel corso dell’incontro è stato presentato anche il nuovo video istituzionale dell’ospedale realizzato con lo scrittore Maurizio De Giovanni ed una testimonianza della giornalista Myrta Merlino su suo nonno Giulio Palermo, insigne pneumologo a cui è intitolato l’omonimo padiglione.

“Restituire alla città un luogo simbolo, trasformandolo in spazio di memoria, relazione e partecipazione: è questo il significato della giornata inaugurale del rinnovato Padiglione monumentale dell’ospedale Cardarelli, patrimonio storico e civile di Napoli. Un progetto che intreccia valorizzazione architettonica, identità culturale e impegno verso la comunità, riaffermando il ruolo dell’ospedale come presidio pubblico al servizio dei cittadini” – si legge nella nota diffusa dal Cardarelli