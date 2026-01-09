Temporali, vento forte e mare agitato a Napoli: chiudono cimiteri, parchi e impianti sportivi

A seguito dell’avviso di allerta meteo, diramato dalla Protezione Civile della Regione Campania per la giornata del 10 gennaio 2026, il Comune di Napoli, ha predisposto la chiusura di cimiteri, spiagge e parchi cittadini.

Allerta Meteo: chiusi parchi e cimiteri a Napoli

L’allerta di livello giallo per condizioni meteorologiche avverse – in particolare temporali intensi, forti raffiche di vento e mare agitato – sarà valida a partire dalla mezzanotte fino alle ore 20:00 di domani, sabato 10 gennaio.

Per l’intera giornata sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, venti forti o localmente molto forti. Sarà interdetto l’accesso ai cimiteri cittadini, anche privati, ai parchi, alle spiagge pubbliche e al Pontile Nord di Bagnoli.

Resteranno chiusi gli impianti sportivi all’aperto Caduti di Brema, Ascarelli e San Pietro a Patierno. Le precipitazioni saranno accompagnate anche dal freddo intenso che, in queste ultime settimane, sta interessando l’intera Regione. Anche il weekend, dunque, si rivelerà abbastanza incerto dal punto di vista climatico.