Dal freddo artico al ribaltone con l’arrivo dell’Anticiclone, più caldo e sole: da quando

Il Ciclone Polare, che ha investito l’Italia intera in queste ultime settimane, stando alle previsioni meteo, sta per lasciare il passo al ritorno dell’Anticiclone che, soprattutto al Sud, darà nuovamente spazio ad un clima decisamente più caldo.

Meteo, dopo il Ciclone Polare torna l’Anticiclone: più caldo al Sud

Secondo le stime de Il Meteo, nei prossimi giorni ci sarà un vero e proprio ribaltone, un colpo di scena termico che interesserà in particolar modo il Mezzogiorno. In queste ultime ore, infatti, si sta consolidando un vortice di alta pressione che favorirà un contesto progressivamente più stabile.

Le gelide correnti artiche, che hanno fatto crollare rapidamente le temperature da Nord a Sud, lasceranno spazio a masse d’aria più miti e umide che se da un lato favoriranno la formazione di nubi, dall’altro provocheranno un graduale aumento delle temperature.

Un sorprendente cambio di rotta che farà sentire i suoi effetti a partire da martedì 13 gennaio con un primo rialzo termico. I termometri torneranno a segnare valori superiori allo zero nelle Regioni settentrionali ma il rialzo più evidente si percepirà nelle città meridionali, dove la nuvolosità si alternerà a schiarite soleggiate.

Un quadro climatico che dovrebbe mantenersi stabile almeno fino al prossimo weekend, regalando uno scenario termico meno freddo. Un lieve peggioramento potrebbe interessare soltanto il fine settimana con il ritorno di nubi più compatte e qualche pioggia ma in ogni caso le temperature rimarranno più “calde”.

Al momento non è ancora possibile ipotizzare quando il crudo inverno possa tornare a prendere il sopravvento, ma secondo i meteorologi non dovrebbe farlo almeno fino all’inizio della prossima settimana. Vista la distanza temporale, tuttavia, si attendono ulteriori aggiornamenti che potrebbero confermare o smentire la proiezione attuale.