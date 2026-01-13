Dal Maradona al mare: perché La Preside è stata girata a San Giovanni e non a Caivano

Si è rivelata un successo la prima puntata de La Preside, la nuova serie napoletana ambientata a Caivano ma girata in particolar modo nel quartiere di San Giovanni a Teduccio. Molti telespettatori hanno riconosciuto la location chiedendosi il motivo di questa precisa scelta da parte della regia.

La Preside, perchè è stata girata a San Giovanni e non a Caivano

La Preside si ispira alle gesta di Eugenia Carfora, dirigente scolastica alla guida dell’Istituto Morano di Caivano, che pur lavorando in una delle zone di spaccio più estese d’Europa, nel bel mezzo del Parco Verde, con coraggio e determinazione, si batte per riportare i ragazzi a scuola, togliendoli dalla strada.

La scuola che si vede nella fiction, tuttavia, non è quella di Caivano. Si tratta, invece, dell’Istituto Ippolito Cavalcanti di San Giovanni a Teduccio, poco distante dal famoso murale di Maradona che copre l’intera facciata di uno dei palazzi attualmente oggetto di un progetto di riqualificazione.

Proprio il celebre omaggio a Diego e soprattutto le riprese panoramiche sul mare, hanno consentito agli spettatori di capire, fin dalle prime scene, che non si trattasse di Caivano. L’ambiente del Parco Verde di Caivano, infatti, è stato ricreato proprio tra la scuola di San Giovanni a Teduccio e i palazzi circostanti.

A fornire spiegazioni sulla scelta della location è stato il regista Luca Miniero che, come reso noto da Il Mattino, ha dichiarato: “Abbiamo scelto di rappresentare una periferia simbolica, non ci interessava raccontare veramente Caivano. Volevamo raccontare la nostra storia e quella della preside Eugenia Liguori (alias Eugenia Carfora) e non solo la realtà di Caivano”.

Altri motivi potrebbero legarsi anche agli aspetti burocratici e di ordine pubblico che avrebbero impedito alla troupe di lavorare nella zona del Parco Verde. La scelta avrebbe anche evitato l’interferenza delle riprese con le svariate attività svolte dai ragazzi all’interno dell’Istituto Morano.