Paura alla festa di piazza in Campania: col braccialetto elettronico picchia l’ex moglie

Si sarebbe diretto alla festa di Sant’Antuono di Macerata Campania per scagliarsi contro la sua ex moglie un uomo di 42 anni identificato ed arrestato dai carabinieri la scorsa domenica.

Macerata Campania: picchia la moglie alla festa di piazza

L’uomo era già sottoposto a misure cautelari restrittive con l’applicazione del braccialetto elettronico, oltre alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Avrebbe, però, violato la legge per inveire contro la donna.

Il 42enne avrebbe raggiunto l’ex moglie in strada, mentre prendeva parte alla festa di paese. Stando a quanto rende noto Il Mattino, la donna stava assistendo alla tradizionale sfilata dei carri dei bottari, nel bel mezzo della folla, quando sarebbe stata raggiunta dall’uomo.

Il 42enne avrebbe tentato di picchiare brutalmente l’ex moglie. La tragedia sarebbe stata evitata solo grazie all’intervento dei carabinieri che, a seguito dell’allarme lanciato tramite il braccialetto, sarebbero intervenuti sul posto bloccando l’aggressore.