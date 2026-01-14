Spari in strada a Napoli, colpito un ragazzo di 23 anni: stava passeggiando

Attimi di paura nella serata di ieri a Napoli, precisamente in via Califano, dove un ragazzo di 23 anni è stato ferito a colpi di pistola. La dinamica del ferimento è ancora avvolta nel mistero, saranno le indagini a fornire un quadro più chiaro dell’accaduto.

Napoli, colpi di pistola contro un ragazzo di 23 anni

Stando a quanto rende noto l’Ansa, il giovane stava passeggiando in via Califano quando, improvvisamente, avrebbe sentito il rumore dei colpi, avvertendo in quell’istante un forte bruciore alla gamba. Solo in quel momento si sarebbe reso conto di essere stato colpito.

Di qui l’arrivo al pronto soccorso dell’ospedale Villa Betania di Ponticelli dove il giovane è stato medicato. I medici avrebbero riscontrato una lesione alla gamba compatibile con ferita da arma da fuoco ma, per fortuna, il 23enne non ha rischiato la vita.

Tempestivamente sono state allertate anche le forze dell’ordine. Il giovane è stato ascoltato dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli. Intanto proseguono le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica della vicenda e risalire agli eventuali responsabili.