Rapina al supermercato nel Napoletano: a 15 anni minaccia la cassiera e ruba 1.600 euro

E’ stato individuato e arrestato dai carabinieri il ragazzo di soli 15 anni, di Giugliano in Campania, ritenuto responsabile della rapina ai danni di un supermercato di Melito di Napoli, situato in strada Provinciale.

Melito, rapina al supermercato: arrestato un ragazzo di 15 anni

I Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania hanno dato esecuzione ad un’ordinanza cautelare di collocamento in comunità emessa dal GIP del Tribunale per i minorenni di Napoli nei confronti di un 15enne di Giugliano in Campania, incensurato, in quanto ritenuto gravemente indiziato del reato di rapina.

Il provvedimento scaturisce da una richiesta della Procura Minorenni all’esito di una attività di indagine svolta dal personale e riguardante una rapina avvenuta nella serata del 2 dicembre scorso, ai danni di un noto supermercato di Melito.

In particolare gli operanti, avvalendosi del materiale recuperato grazie ai sistemi di videosorveglianza presenti e al racconto di alcuni testimoni, hanno ricostruito che quella sera il 15enne attualmente indagato si sarebbe recato all’interno del punto vendita in compagnia di un complice, ancora in corso di identificazione.

Qui avrebbe minacciato la cassiera facendosi poi consegnare l’intero incasso, pari a 1.600 euro. Subito dopo essersi impossessato del bottino si sarebbe poi dileguato in sella ad uno scooter, dandosi alla fuga.