Arriva il Vortice Mediterraneo, violenti temporali e rischio nubifragi in Campania: da quando

Dopo una breve tregua dal maltempo, stando alle previsioni meteo, a partire dalla prossima settimana la Campania sarà nuovamente colpita da intensi temporali a causa dell’arrivo del cosiddetto Vortice Mediterraneo.

Meteo, Vortice Mediterraneo: torna il maltempo in Campania

Secondo le stime de Il Meteo, sta avanzando in Italia un nuovo Vortice Mediterraneo che porterà con sé piogge abbondanti, temporali e raffiche di vento molto forti. Una nuova ondata di maltempo che interesserà in particolar modo il versante tirrenico e le isole maggiori.

Si tratta di un fenomeno climatico che nasce dall’incontro tra l’aria fredda proveniente dall’Atlantico con l’atmosfera mediterranea che favorirà la formazione di una saccatura in quota che poi darà origine ad un vortice di bassa pressione. Il contrasto tra aria calda e fredda lascerà spazio ancora una volta ad uno scenario perturbato.

Si prevedono, infatti, temporali localmente violenti, venti molto forti e nevicate sulle zone montuose. Il rischio maggiore è rappresentato dai possibili nubifragi e alluvioni lampo, soprattutto dove le piogge saranno concentrate in poche ore.

Le Regioni più colpite saranno Campania, Lazio e Calabria. La situazione non migliorerà nemmeno nella seconda parte della settimana con l’arrivo di nuovi impulsi instabili di origine atlantica che potrebbero coinvolgere anche le Regioni del Centro-Nord. Vista la distanza temporale, tuttavia, si attendono ulteriori aggiornamenti che potrebbero confermare o smentire la proiezione attuale.