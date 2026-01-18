Sparatoria a Napoli, proiettili contro 2 ragazzi in strada: un 19enne è grave in ospedale

Sparatoria nella notte al Rione Sanità di Napoli dove due giovani ragazzi sono stati colpiti da alcuni proiettili. Uno di loro è ricoverato in gravi condizioni.

Sparatoria al Rione Sanità: colpiti due ragazzi

Stando a quanto reso noto da Il Mattino, l’agguato si sarebbe verificato intorno alle ore 2:00 nei pressi di Vico Lammatari. I due ragazzi, che si trovavano lì, sarebbero stati feriti da alcuni colpi d’arma da fuoco esplosi da centauri a bordo di uno scooter.

Le vittime della sparatoria sono un 19enne originario di Giugliano, attualmente ricoverato in gravi condizioni in Rianimazione. Il giovane sarebbe stato colpito al torace, riportando importanti lesioni. L’altro, invece, un 18enne della Sanità, è stato ferito al braccio e, dopo essere stato medicato, è stato dimesso dall’ospedale. Entrambi i ragazzi sono stati assistiti al Vecchio Pellegrini di Napoli.

Intanto proseguono le indagini del caso per ricostruire la dinamica della vicenda e soprattutto risalire ai responsabili dell’agguato.