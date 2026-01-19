Città più sporche al mondo, 4 sono italiane. Non c’è Napoli e i media filo padani non ne parlano

Ci sono 4 città italiane nella classifica delle città più sporche al mondo e no, non c’è Napoli. Il luogo comune imposto dalla narrazione filo padana, che spesso travalica i confini nazionali imponendosi anche all’estero danneggiando di fatto l’immagine della città partenopea, è stato smentito dalle opinioni dei viaggiatori.

Città più sporche al mondo: 4 sono italiane

Radical Storage, piattaforma globale di deposito bagagli, ha effettuato uno studio raccogliendo le percezioni dei viaggiatori. La città più sporca in assoluto è risultata essere Budapest, che precede Roma, seconda in classifica. Al terzo posto Las Vegas, poi Firenze in quarta posizione che anticipa Parigi. Sesto e settimo posto per Milano e Verona, con la top 10 che si chiude con Francoforte, Bruxelles e Il Cairo.

Una performance pessima dunque per l’Italia, che porta ben 4 città tra le 10 più sporche del mondo. Una classifica che ovviamente non ha avuto grosse ripercussioni mediatiche nel Paese, visto che ad uscirne a pezzi sono città che beneficiano di un trattamento privilegiato (forse fa parzialmente eccezione solo Roma). Al contrario di altri tipi di classifica, in primis quella sulla qualità della vita, che ha ampio spazio sui quotidiani e guarda caso vede primeggiare – nel bene – le città del Nord, mentre quelle del Mezzogiorno sono agli ultimi posti.