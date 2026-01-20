Valentino è il re del presepe partenopeo: l’addio allo stilista che amava Napoli e Capri

Napoli omaggia Valentino Garavani, fondatore della storica maison che porta il suo nome, con una statuina del presepe: si tratta dell’ultima creazione del maestro artigiano Genny Di Virgilio, esposta nella sua famosa bottega di San Gregorio Armeno.

L’addio di Napoli a Valentino Garavani: la statuina del presepe

“Era doveroso per me onorare Valentino, un nome iconico che ha dato ispirazione al mondo e a noi artisti. Il mondo e il presepe napoletano ti ricorderanno sempre con affetto” – ha commentato Di Virgilio postando una foto della scultura dedicata a Valentino.

Una scultura che ritrae lo stilista con un elegante abito, riflettendo lo stile che lo ha sempre contraddistinto. Un sorriso accennato, una mano in tasca e l’altra che saluta, quasi a voler simboleggiare quel caloroso addio dell’intera città.

Lo stesso Valentino era molto legato ai napoletani ed era solito soggiornare nella sua amata Capri, dove aveva acquistato casa. Proprio sull’isola aveva voluto festeggiare il suo 87esimo compleanno, nel 2019, scatenandosi nella Taverna Anema e Core al ritmo dei grandi classici della canzone napoletana.

Il protagonista della haute couture internazionale si è spento all’età di 93 anni nella sua abitazione sull’Appia Antica, a Roma. I funerali si terranno venerdì, alle ore 11:00, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri.