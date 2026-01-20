A Torre del Greco i funerali di Enrico De Martino: l’ultimo saluto al papà di Stefano

Si terranno oggi a Torre del Greco i funerali di Enrico De Martino, papà del celebre ballerino, conduttore e showman Stefano.

A Torre del Greco i funerali di Enrico De Martino, papà di Stefano

La notizia della scomparsa è stata diffusa nel pomeriggio di ieri. Stando a quanto emerso, Enrico De Martino sarebbe deceduto all’età di 61 anni a seguito di una malattia che lo aveva colpito da alcuni mesi. Un grave lutto per l’ex ballerino di Amici e per l’intera città di Torre Annunziata, dove la famiglia viveva.

Per l’ultimo saluto, secondo quanto reso noto da La Repubblica, è stata scelta la Chiesa di San Michele sulla Collina di San Alfonso, a Torre del Greco. Intanto ieri è andata ugualmente in onda la puntata di Affari Tuoi in quanto registrata in precedenza.

Anche lui, come il figlio, era un ex ballerino professionista e proprio lo scorso novembre aveva preso parte al Premio Salerno Danza ricevendo un riconoscimento alla carriera. Era stato proprio Stefano a svelare che il papà aveva fatto parte del corpo di ballo del Teatro San Carlo di Napoli. Una carriera che avrebbe interrotto proprio quando la compagna, poi divenuta sua moglie, sarebbe rimasta incinta di Stefano, il loro primo figlio. Una decisione legata alla necessità di trovare un lavoro che gli permettesse di provvedere alla sua famiglia.

Enrico aveva lavorato anche nel Bar Stella, il locale di proprietà del nonno materno, situato a Torre Annunziata, che ha poi dato anche il nome ad un programma condotto da Stefano De Martino. Negli ultimi anni della sua vita, invece, si sarebbe dedicato alla gestione di alcune attività di ristorazione.