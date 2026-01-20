Il Ciclone Harry colpisce il Sud e arriva in Campania, ancora temporali: fino a quando

Il Ciclone Harry, che sta causando una forte ondata di maltempo al Sud, stando alle previsioni meteo, nelle prossime ore farà il suo ingresso in Campania, scatenando ulteriori temporali nelle prossime ore.

Meteo, Ciclone Harry arriva in Campania: forti temporali

Venti di tempesta e piogge persistenti, in queste ultime ore, stanno colpendo Calabria, Sicilia e Sardegna per effetto dell’avanzata del cosiddetto Ciclone Harry, un profondo vortice di bassa pressione alimentato dalle acque ancora miti del Mediterranoe, traendo energia dal contrasto termico e dai venti forti meridionali.

Mentre tra pomeriggio e sera le condizioni meteorologiche continueranno a peggiorare tra Sicilia e Calabria Ionica, dando il via invece ad una tregua in Sardegna, entro la notte il sistema risalirà verso il Golfo di Taranto provocando piogge diffuse su Basilicata e Campania.

Il maltempo, dunque, proseguirà anche nella giornata di mercoledì 21 gennaio mentre a partire da giovedì 22 gennaio si assisterà ad una breve pausa, a conclusione della fase critica. Intanto in diversi comuni delle zone interessate è stata disposta la chiusura delle scuole per evitare disagi.