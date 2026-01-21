Carnevale 2026 in Campania: data, giorni più importanti e quando chiuderanno le scuole
Gen 21, 2026 - Veronica Ronza
Carnevale
Il Carnevale 2026 cade il 15 febbraio, comprendendo anche quest’anno un lungo periodo di festeggiamenti che prende il via ben prima della data in questione in tutta Italia.
Carnevale 2026: la data e fino a quando si festeggerà
Il periodo carnevalesco si lega strettamente alla domenica di Settaugesima, il tempo liturgico pre-quaresimale che inizia circa 70 giorni prima di Pasqua e segna l’inizio informale del Carnevale. Si tratta di un giorno che simbolicamente dà il via ad un periodo di penitenza e che quest’anno corrisponde al primo febbraio.
I festeggiamenti per Carnevale, dunque, partiranno proprio nella prima giornata di febbraio per poi terminare il 18 febbraio. Nel mezzo le tre giornate più importanti della ricorrenza: il 12 febbraio con il Giovedì Grasso, il 15 febbraio con la domenica di Carnevale e il 17 febbraio con il Martedì Grasso.
Un periodo che vedrà anche la Campania animarsi di feste in maschera, carri allegorici e sfilate a tema, dove poter sfoggiare i costumi più originali. In tutta Italia è stata disposta anche la sospensione delle attività scolastiche per determinati giorni: in Campania le scuole resteranno chiuse il 16 e 17 febbraio.
Le origini del Carnevale
I caratteri della festa del Carnevale hanno origini in festività molto antiche, come le Dionisie greche e i Saturnali romani, durante le quali si realizzava un temporaneo scioglimento dagli obblighi sociali e dalle gerarchie per lasciar posto al rovesciamento dell’ordine, allo scherzo e persino alla dissolutezza.
Da un punto di vista storico e religioso, dunque, il Carnevale ha rappresentato un periodo di festa ma soprattutto di rinnovamento simbolico: il caos, una volta terminato il periodo festivo, riemergeva nuovo o rinnovato, durando fino al Carnevale successivo.
Una ricorrenza che precede il periodo pasquale e che, nella tradizione cristiana, rappresenta un periodo per divertirsi prima di prepararsi spiritualmente alla Pasqua. Un momento di festa, mascheramenti e anche trasgressione, dove le regole vengono sospese prima del digiuno quaresimale.