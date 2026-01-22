Dopo Harry arriva il Ciclone Nord Atlantico, piogge nevose e correnti gelide: da quando

Dopo Harry un’altra perturbazione è in arrivo in Italia: si tratta del Ciclone del Nord Atlantico che, stando alle previsioni meteo, condizionerà il clima in corrispondenza dei Giorni della Merla.

Meteo, arriva il Ciclone Nord Atlantico: le previsioni

Dopo l’intensa fase di maltempo che sta colpendo in particolar modo il Sud, l’inverno non ha alcuna intenzione di fermarsi. Secondo le stime de Il Meteo, infatti, nel corso della prossima settimana l’intera Nazione sarà avvolta da una decisa variazione della circolazione atmosferica: impulsi instabili in discesa dal Nord Atlantico daranno il via ad una nuova ondata di temporali.

A seguito di una breve tregua, prevista per i giorni di lunedì 26 e martedì 27 gennaio, con residue precipitazioni soltanto al Sud e sulle isole, la situazione meteorologica cambierà radicalmente. Il vasto ciclone del Nord Atlantico farà sentire i suoi effetti soprattutto tra mercoledì 28 e giovedì 29 gennaio.

Un cambio di rotta che inizialmente investirà soprattutto il Centro-Nord per poi estendersi anche al Mezzogiorno. Un contesto pienamente invernale caratterizzato da precipitazioni nevose a bassa quota e correnti fredde molto intense.

Uno scenario che ben si sposa con la tradizione dei Giorni della Merla – i giorni tradizionalmente considerati come i più freddi dell’anno, che vanno dal 29 al 31 gennaio – che vedrebbero la formazione di un secondo minimo depressionario mediterraneo che colpirà l’Italia proprio verso la fine del mese.

Una configurazione che innescherà piogge intense e persistenti al Centro-Sud, oltre a forti raffiche di vento. Vista la distanza temporale, tuttavia, si attendono ulteriori aggiornamenti che potrebbero confermare o smentire la proiezione attuale.