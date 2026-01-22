É napoletana la miglior granita: Antonio incanta i giudici e diventa campione del mondo

Trionfo napoletano al Sigep 2026 di Rimini che ha visto la vittoria di Antonio Carino, di Giugliano, per la miglior granita siciliana al mondo.

A Giugliano la miglior granita al mondo: vince Antonio Carino

Titolare di Nice Granite, Carino ha conquistato il primo posto assoluto alla competizione dedicata alle granite, incantando i giudici con la sua granita al mandarino. Quella al pistacchio, invece, si è posizionata al sesto posto, rendendo il risultato ancor più straordinario.

Alla gara hanno preso parte i maestri gelatieri provenienti da ogni parte del mondo. Carino, che ha ottenuto il titolo di campione, si è piazzato per ben due volte nella Top 10 portando a casa un doppio premio, mai ottenuto prima da un granitiere non iscritto all’Associazione Italiana Gelatieri.

Carino, pur lavorando da anni nel settore, soltanto lo scorso anno ha iniziato a sperimentare le granite siciliane come progetto pilota nella sede Nice Granite di Aversa. Un esperimento vincente che da quest’anno arriverà anche nella sede di Giugliano.

“Grazie a tutti per il supporto. Questo premio è il risultato di passione, ricerca e amore per la granita artigianale. Vi aspettiamo in graniteria per assaggiare un pezzo di questo successo” – ha commentato Carino sui social.

“Un immenso orgoglio condividere la straordinaria vittoria di Antonio Carino, anima di Nice Granite, che al SIGEP di Rimini ha conquistato il Campionato Mondiale con la sua granita al mandarino, eletta migliore granita al mondo. Un successo che racconta una storia di passione, impegno e amore per il territorio” – ha commentato Luigia Martino.

“E’ fondamentale valorizzare imprenditori capaci e visionari come Antonio, che con il loro lavoro portano in alto il nome della nostra terra a livello internazionale. Da amica, prima ancora che da politica, sento di dire che Antonio e la sua meravigliosa famiglia vi aspettano per condividere e farvi assaggiare questa eccellenza tutta nostra”.